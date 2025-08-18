Інше

Італійський захисник уклав контракт із грецьким клубом до 2028 року.

Панатінаїкос офіційно оголосив про підписання 28-річного захисника Давіде Калабрії. Колишній капітан Мілана приєднався до грецького клубу як вільний агент, уклавши угоду до літа 2028 року.

Калабрія залишив Мілан у липні після конфлікту з тодішнім головним тренером Сержіу Консейсаном. Другу частину минулого сезону футболіст провів у Болоньї на правах оренди.

Вихованець "россонері" з 2022 року носив капітанську пов’язку в першій команді. У сезоні-2024/25 він зіграв 14 матчів за Мілан та ще 13 за Болонью, відзначившись одним голом і однією результативною передачею.

Калабрія має сім матчів за національну збірну Італії та залишається одним із найвпізнаваніших флангових захисників свого покоління.