Колишній тренер збірної Італії прокоментував своє майбутнє.

Колишній головний тренер збірної Італії Дженнаро Гаттузо опинився в центрі резонансного скандалу після своїх заяв про можливе продовження кар’єри.

Після невдачі у плейоф відбору на Чемпіонаті світу 2026 проти збірної Боснії і Герцеговини фахівець в інтерв’ю російським ЗМІ заявив, що не виключає варіант роботи в рф.

"Я буду розглядати роботу в Росії. Але мені спершу потрібно переглянути пропозиції. Я хочу тренувати. Якщо мені надійде відповідна пропозиція, я буду готовий її розглянути. Я хотів би спробувати себе в одному з російських клубів", – сказав Дженнаро Гаттузо.

Заява викликала широкий резонанс у футбольному середовищі, зважаючи на поточний політичний контекст і обмежену участь російських клубів та збірних у міжнародних турнірах.

Нагадаємо, протягом кар’єри Дженнаро Гаттузо очолював низку відомих клубів, серед яких Мілан, Наполі, Валенсія, Марсель та Хайдук Спліт.