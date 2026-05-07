Переговори між сторонами перебувають на просунутій стадії.

Торіно веде переговори щодо призначення Дженнаро Гаттузо на посаду головного тренера команди.

Італійський фахівець є кандидатом спортивного директора клубу Джанлука Петракі. Туринський клуб уже запропонував Гаттузо контракт до 2028 року із зарплатою 1,5 мільйона євро за сезон. Угода також передбачає можливість продовження співпраці до 2029 року.

На початку квітня Дженнаро Гаттузо офіційно залишив посаду головного тренера збірна Італії після невдалого виступу команди у плейоф відбору на чемпіонат світу 2026 року. На чолі Скуадри Адзурри спеціаліст працював із червня 2025 року.

Наразі Торіно очолює Роберто Д’Аверса, який був призначений на посаду в лютому цього року. Під його керівництвом команда за три тури до завершення сезону посідає 13-те місце у турнірній таблиці Серія А.