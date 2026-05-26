Півзахисник Наполі закликав зберегти головного тренера національної збірної, мріє про історичний плей-оф Мундіалю та зізнається, як це — стати обличчям шотландської банкноти.

Півзахисник збірної Шотландії та італійського Наполі Скотт Мактоміней напередодні літнього Чемпіонату світу поділився своїми очікуваннями від турніру, розповів про життя в Італії та висловив повну підтримку нинішньому наставнику національної команди Стіву Кларку.

На тлі чуток про те, що 62-річний Стів Кларк близький до підписання нового контракту до Євро-2028, Мактоміней чітко дав зрозуміти: команда хоче бачити фахівця на чолі збірної й після Мундіалю в Америці. Сам тренер минулого тижня зазначав, що прагне визначитися зі своїм майбутнім ще до старту турніру.

"Він, перш за все, чудова людина, а по-друге — чудовий тренер. Він дуже допоміг нам як на полі, так і поза ним. Стів дає нам свободу та дозволяє командному духу бути природним, не перегинаючи палицю. Звісно, ключовим фактором є те, що у нас зібрані хороші професіонали. Наш капітан Енді Робертсон та інші старші гравці, такі як Джон Макгінн, відіграють величезну роль у згуртованості команди", - розповів Мактоміней в інтерв'ю BBC Scotland.

Шотландія готується зіграти у фінальній частині Чемпіонату світу вперше з 1998 року. Для 29-річного півзахисника турнір має особливе значення, адже команда прагне реабілітуватися за невдачу на Євро-2024 у Німеччині, де шотландці посіли останнє місце у групі. Головна мета — вперше в історії вийти до стадії плейоф.

"Озираючись назад, я розумію, що результат на Євро мене не влаштовує. У мене досі є відчуття, що цього разу хочеться все змінити, і я впевнений, що кожен у нашій групі відчуває те саме. Проте надзвичайно важливо підходити до турніру, концентруючись на кожній окремій грі, і не заглядати надто далеко вперед" — наголосив футболіст.

Для Мактомінея участь у Мундіалі — це здійснення дитячої мрії, яка зародилася ще під час перегляду фіналу 2010 року, коли Андрес Іньєста забив переможний гол. За його словами, саме заради таких моментів і варто жити футболісту.

Перехід з Манчестер Юнайтед до Наполі виявився надзвичайно успішним: Мактоміней став культовим героєм неаполітанців, допомігши команді виграти чемпіонський титул минулого сезону. Проте сам гравець залишається скромним і зосередженим на роботі.

Він зізнається, що шалена любов фанатів дещо обмежує його в пересуванні — у центрі Неаполя він був лише раз на спонсорському заході.

"Це було важко, бо вболівальники тут неймовірно пристрасні та фанатичні. Я б хотів гуляти містом трохи більше, але коли ми бачимо їхню любов і підтримку на стадіоні — це вражає. Вони дуже орієнтовані на сім'ю і дійсно піклуються про тебе", — поділився шотландець.

При цьому Скотт уникає соціальних мереж, жартуючи, що у свої 29 років він трохи старомодний, і залишає віртуальне спілкування своєму одноклубнику та співвітчизнику Біллі Гілмору.

Абсолютно сюрреалістичним сюрпризом для Мактомінея стало вшанування його на батьківщині: знаменитий переможний удар головою у ворота Данії, який допоміг Шотландії вийти на турнір, був увічнений на новій банкноті Банку Шотландії номіналом 20 фунтів стерлінгів.

За результатами жеребкування, збірна Шотландії потрапила до Групи С. На груповому етапі Чемпіонату світу шотландці зіграють проти збірних: БразиліЇ, Гаїті та Марокко.