Італія

Туринський клуб підтвердив відхід сербського бомбардира через непомірні апетити щодо заробітної плати.

Гучна трансферна бомба розірвалася в італійській Серії А. Сербський нападник Душан Влахович залишить туринський Ювентус абсолютно безкоштовно. Влітку 2026 року у нього завершується термін дії контракту, і сторони так і не змогли домовитися про компроміс.

Керівництво старої синьйори підтвердило, що прагнуло зберегти свого головного форварда, проте фінансові вимоги футболіста виявилися занадто високими для клубу, який зараз активно оптимізує свій бюджет.

К'єлліні, який займає посаду директора у Юве прокоментував цю ситуацію відомому інсайдеру Фабріціо Романо з очевидним сумом: "Мені прикро, адже я хотів, щоб Душан залишився. Він справді переймається долею нашого клубу... але він прагне отримати вищу зарплату".

Нагадаємо, що Душан Влахович перебрався до Турина в січні 2022 року. Тоді Ювентус виграв запеклу трансферну битву у топ-клубів англійської Прем'єр-ліги та виплатив Фіорентині солідні 85 мільйонів євро.

Серба купували як головну ударну силу на роки вперед. Попри зірковий статус, період виступів гравця в П'ємонті вийшов неоднозначним — нападника регулярно переслідували пошкодження, через які він пропустив чимало ігрового часу. За 4,5 роки виступів у Турині він зіграв 168 матчів в усіх турнірах, забив 68 голів та віддав 16 результативних передач.

Командних здобутків за цей час виявилося небагато. Разом із б'янконері Влахович так і не зміг виграти титул Серії А, проте підійняв над головою один трофей — Кубок Італії у сезоні 2023/24.

Можливість підписати гравця такого калібру без жодної компенсації робить 26-річного серба одним із найбажаніших лотів на європейському ринку. Попри спад результативності та травматичність, авторитетний портал Transfermarkt оцінює поточну ринкову вартість Душана у 35 мільйонів євро.