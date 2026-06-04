Італія

Трансфер німецького півзахисника до Мілана зірвався через кризу в клубі.

Один із найцінніших потенційних вільних агентів літа 2026 року, який, здавалося, вже був однією ногою в італійській Серії А, останнім часом дещо зник з радарів. Йдеться про півзахисника мюнхенської Баварії Леона Горецку, чий контракт добігає кінця.

За інформацією La Gazzetta dello Sport, німець досі не визначився з тим, де продовжить кар'єру. Ще трохи більше тижня тому майбутнє гравця виглядало цілком визначеним: він мав стати першим підсиленням Мілана під керівництвом Макса Аллегрі перед довгоочікуваним поверненням россонері до Ліги чемпіонів.

Проте раптовий спад команди та звільнення алленаторе перекреслили ці плани. Після цього оточення футболіста відновило контакти з іншими зацікавленими сторонами. Серед головних претендентів наразі фігурують:

Клуби АПЛ: Зокрема лондонський Арсенал, який є давньою мрією німецького "туттокампісти" (універсального півзахисника).

Турецькі гранди: Місцеві команди продовжують приваблювати іноземних зірок завдяки дуже щедрій зарплатній політиці.

Ювентус: Туринський клуб ще навесні активно вивчав можливість підписання гравця. Навесні головний тренер Ювентуса Лучано Спаллетті наголошував на необхідності підписання досвідчених гравців із психологією переможців на ринку вільних агентів.

Горецка був вкрай зацікавлений у переїзді до Серії А, що підтверджувала його практично узгоджена угода з Міланом. Через відсутність виплат від Ліги чемпіонів Ювентус не може запропонувати Горецці зарплату на рівні тієї, яку він отримував у Баварії (від 6 до 7 мільйонів євро чистими на рік плюс бонуси).

Наразі Спаллетті та керівництво клубу чітко визначили, що абсолютним пріоритетом літнього ринку є пошук нового голкіпера та центрального нападника. Саме тому б'янконері не відмовилися від ідеї підписання німця остаточно, але взяли паузу.

Якщо Горецка залишатиметься у статусі вільного агента після закриття ключових потреб туринців (і за умови готовності піти на зниження зарплати), переговори можуть поновитися. Сам футболіст нікуди не поспішає. Підбиваючи підсумки сезону, він чітко окреслив свою позицію:

"Я б не сказав, що вибір буде зроблено між кінцем сезону та початком чемпіонату світу. Я просто прийму рішення тоді, коли відчую, що настав правильний час".

Нагадаємо, взимку Баварія повідомила, що Горецка вирішив не продовжувати контракт з клубом. Леон приєднався до мюнхенського гранду влітку 2018 року. Німецький півзахисник перебрався до стану рекордмайстра на правах вільного агента після того, як закінчився його контракт із гельзенкірхенським "Шальке 04".

За час своїх виступів у футболці мюнхенського гранда Горецка зарекомендував себе як один із найуніверсальніших гравців центру поля. Загалом за Баварію він провів понад 312 матчів, у яких забив 51 голі та віддав 53 результативні передачі, приносячи команді величезну користь як у руйнуванні атак суперника, так і в атакувальних діях.

Разом із Баварією Леон Горецка зібрав вражаючу колекцію нагород, вигравши всі ключові клубні турніри на внутрішній та міжнародній арені: Бундеслігу (7 разів,) Кубок Німеччини (3 рази,) Суперкубок Німеччини (4 рази), Лігу чемпіонів, Суперкубок УЕФА та Клубний чемпіонат світу (по одному разу).