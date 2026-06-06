Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Лідер збірної Франції зізнався, що мріє зіграти проти двох футбольних суперзірок на майбутньому мундіалі.

Форвард мадридського Реала та збірної Франції Кіліан Мбаппе поділився очікуваннями від чемпіонату світу 2026 року та назвав суперників, проти яких найбільше хотів би зіграти.

Французький нападник зізнався, що мріє зустрітися на мундіалі з легендарним португальцем Кріштіану Роналду, який виступає за Ан-Наср, а також із бразильцем Неймаром, який нині захищає кольори Сантоса.

"Я мрію зіграти проти Кріштіану та Неймара на чемпіонаті світу. Це буде їхній останній чемпіонат світу…", — сказав француз для YouTube-каналу Sorare.

Нагадаємо, збірна Франції побореться за вихід до плей-оф у квартеті з командами Сенегалу, Норвегії та Іраку.