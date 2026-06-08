Італія

Колишній тренер Крістал Пелас готовий очолити россонері.

Італійський гранд Мілан продовжує масштабну перебудову після завершення сезону-2025/26. Одним із головних кандидатів на посаду нового головного тренера залишається Олівер Гласнер.

За інформацією La Gazzetta dello Sport, австрійський фахівець вже визначив Мілан як пріоритетний варіант продовження кар'єри та очікує на новий контакт із керівництвом "россонері". Минулого тижня агент тренера провів першу зустріч із радником клубу Златаном Ібрагімовичем та власником клубу Джеррі Кардинале.

Паралельно Мілан працює над пошуком нового технічного директора. Серед основних претендентів називають наставника збірної Австрії Ральф Рангнік. Повідомляється, що німець готовий прийняти пропозицію лише за умови отримання широких повноважень у спортивному проєкті клубу.

Якщо Гласнер і Рангнік одночасно опиняться на Сан-Сіро, суттєво зростуть шанси на підписання захисника Реал Мадрид Давід Алаба.

34-річний оборонець уже фігурував у трансферних планах Мілана, а також Інтер та Ювентус. Водночас хороші стосунки Алаби з Рангніком можуть стати вирішальним фактором на користь переходу саме до "россонері".

У Мілані усвідомлюють, що останніми сезонами австрієць мав проблеми зі здоров'ям, однак вважають, що його досвід і лідерські якості можуть суттєво допомогти команді в новому сезоні.