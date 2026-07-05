Італія

Досвідчений алжирець стане вільним агентом.

Півзахисник Мілана Ісмаель Беннасер у літнє трансферне вікно залишить склад "россонері". Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

28-річний алжирець минулого сезону провів в оренді в загребському Динамо — хорвати відмовилися від опції викупу гравця за десять мільйонів євро.

У футболіста контракт до літа 2027 року, але керівництво італійського клубу вирішило відпустити його, надавши гравцеві статус вільного агента.

Минулого сезону Беннасер провів 19 матчів, у яких забив один гол та віддав дві гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Барселона розглядає оренду Леау з подальшим викупом.