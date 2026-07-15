Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Потрібна розмова з новим головним тренером.

Національна збірна Хорватії завершила виступи на чемпіонаті світу-2026 поразкою від Португалії на стадії 1/16 фіналу (1:2).

Очікувалось, що для 40-річного півзахисника та капітана "картатих" Луки Модрича цей поєдинок стане останнім у міжнародній кар’єрі.

Однак досвідчений футболіст, який нині перебуває в пошуках клубу, ще не визначився із своїм майбутнім, про що розповів у останньому інтерв’ю новий головний тренер хорватів Славен Білич.

"Я розмовляв із Лукою кілька місяців тому, і після того постійно обговорювалась тема, чи буде це його останній чемпіонат світу для нього.

Я б хотів, щоб він продовжував грати на найвищому рівні, але рішення залишається лише за ним.

Ми обидва поговоримо про це, як тренер із гравцем та як давні друзі, але тепер ви принаймні знаєте мою думку", — заявив хорватський фахівець.

Нагадаємо, що Модрич також розглядає можливість продовження виступів за італійський Мілан.