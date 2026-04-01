Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Команда Дженнаро Гаттузо дотягнула у меншості до серії пенальті, проте БіГ цього вечора не помилялася в "лотереї".

Збірна Боснії і Герцеговини здолала Італію у фіналі плейоф відбору до чемпіонату світу-2026, вигравши серію пенальті після нічиєї 1:1 за підсумками 120 хвилин гри.

Італійці відкрили рахунок уже на 15-й хвилині. Після помилки оборони боснійців Ніколо Барелла перехопив м’яч і викотив під удар Мойзе Кіну, який ефектно відправив м’яч у верхній кут воріт. Команда Дженнаро Гаттузо виглядала впевнено, але ще до перерви опинилася у меншості — Алессандро Бастоні отримав пряму червону картку за фол останньої надії.

У другому таймі Боснія і Герцеговина повністю заволоділа ініціативою, регулярно створюючи небезпечні моменти біля воріт Джанлуїджі Доннарумми. Голкіпер італійців неодноразово рятував свою команду, але на 79-й хвилині був безсилий: після удару Едінa Джеко м’яч відскочив до Харіса Табаковича, який зрівняв рахунок.

У додатковий час Італія, попри гру вдесятьох, змогла стримати натиск суперника і довела матч до серії пенальті. Однак у післяматчевій "лотереї" боснійці діяли безпомилково — реалізували всі свої спроби, тоді як італійці схибили двічі. У підсумку 4:1 у серії пенальті — боснійці вдруге в історії зіграють на головному футбольному міжнародному турнірі.

*Боснія і Герцеговина — Італія 1:1 (4:1 — пен.)

Голи: Табакович, 79 — Кін, 15

Боснія та Герцеговина: Васіль, Дедич, Катич, Мухаремович, Колашинац (Алайбегович 46), Мемич (Табакович 71), Шуньїч (Тахірович 46), Башич (Бурнич 71), Байрактарович, Демірович (Хаджиахметович 115), Джеко

Італія: Доннарумма, Манчіні, Бастоні, Калафіорі, Політано (Палестра 46), Барелла (Фраттезі 85), Локателлі (Крістанте 71), Тоналі, Дімарко (Спінаццола 91), Кен (Ф. Еспозіто 71), Ретегі (Гатті 44)

Попередження: Тахірович, Мухаремович, Катич – Доннарумма, Фраттезi

Вилучення: Бастоні, 41