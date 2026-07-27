Італія

Легендарні функціонери пропрацювали на своїх посадах лише 10 днів після того, як президент організації відхилив кандидатуру нового головного тренера через його співпрацю з російським букмекером.

Справжній землетрус сколихнув італійський футбол. За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, Паоло Мальдіні та Леонардо ухвалили рішення покинути Італійську федерацію футболу. Це сталося всього через десять днів після їхнього офіційного призначення на керівні посади.

Причиною такого стрімкого та несподіваного розриву стали серйозні розбіжності щодо вибору нового керманича національної збірної. Мальдіні та Леонардо бачили на цій посаді колишню зірку італійського футболу Андреа Пірло і саме його просували як ідеального кандидата.

Проте президент федерації Джованні Малаго категорично заблокував це призначення. Головним аргументом для вето стали діючі зв'язки Пірло з російським букмекером. Керівник організації вирішив, що така репутаційна складова є абсолютно неприпустимою для наставника головної команди країни.

Ультимативне рішення керівництва призвело до повного краху початкових планів. Андреа Пірло остаточно втратив шанси очолити національну збірну Італії, а розчаровані Паоло Мальдіні та Леонардо на знак незгоди склали свої повноваження та гучно залишили федерацію.

Нагадаємо, раніше була інформація, що Піолі, Мотта та Палладіно — серед кандидатів на посаду головного тренера збірної Італії.