Лига наций

К заключительной игре команда готовится в прежнем составе.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не станет вызывать футболистов на заключительный матч Лиги наций против Швейцарии, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Отмечается, что, несмотря на положительный тест на коронавирус у ряда игроков, на завершающий поединок турнира отправятся 21 футболист.

Кроме того, под вопросом участие в игре против швейцарцев Руслана Малиновского и Александра Зинченко, у которых есть незначительные повреждения после матча против Германии.

Ранее Зинченко вступил в перепалку с болельщиками в социальных сетях, заявив, что за ошибки во время игры против немцев некоторые фанаты желали ему и его семье смерти.