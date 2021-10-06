Лига наций

Футболист побил рекорд Анхеля Субиеты.

Полузащитник Барселоны и сборной Испании Гави станет самым молодым футболистом в истории Испании.

В первом полуфинальном поединке Лиги Наций молодой футболист "рохибланкос" дебютирует за команду Энрике.

Этим дебютом Гави побьет рекорд Анхеля Субиеты 1936 года. Тогда футболист дебютировал за сборную Испании в возврасте 17 лет и 284 дня, в то время как Гави выйдет в стартовом составе в возрасте 17 лет и 62 дня.

На football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Италия — Испания.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.