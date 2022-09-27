Ліга націй

Football.ua анонсує поєдинок елітного дивізіону Ліги націй.

У шостому турі Ліги націй Дивізіону А між собою зустрінуться лідери другої групи – збірні Португалії та Іспанії.

Матч за перше місце у групі та вихід у плей-офф турніру пройде на стадіоні Брага Мунісіпал у Португалії.

Португалія — Іспанія

Вівторок, 27 вересня, 21.45. Стадіон Брага Мунісіпал (Брага, Португалія). Головний арбітр зустрічі – Даніеле Орсато (Італія).

Підопічні Фернанду Сантуша у минулому матчі обіграли Чехію (4:0), а ось команда Луїса Енріке зненацька поступилася Швейцарії (1:2). Проте обидві команди мають у своїх складах зірок світового рівня з топ-чемпіонатів, тому битва за перемогу обіцяє бути дуже цікавою.

Здавалося, що відсутність Жоау Канселу в матчі проти чехів може створити проблеми для португальців, проте Діогу Далот, що замінив його, якщо сказати м'яко, виступив на славу, відзначившись оформленим дублем.

Результативні удари Діогу Жоти та Бруну Фернандеша лише підкріпили заявку Португалії на перше місце у групі, а разом із цим другий шанс виграти Лігу націй за три роки. За одну гру до кінця Португалія лідирує у квартеті з 10 очками та нічиєї буде достатньо для того, щоб команда Сантуша вийшла у плей-офф.

За п'ять ігор португальці пропустили лише два м'ячі, що є найкращим показником серед усіх 16 учасників Дивізіону А. Крім цього Португалія виграла всі чотири останні домашні матчі у всіх турнірах. Якщо загалом, то лише двічі з дев'яти разів португальці не змогли порадувати своїх домашніх уболівальників в Лізі націй.

Якби Іспанія обіграла Швейцарію, то саме вона мала б найкращі шанси на вихід у плей-офф і зараз би лідирувала в групі, але тепер команда Луїса Енріке відстає від Португалії на два очки, тож лише перемога виведе їх у фінальну частину турніру.

Поразка від Швейцарії стала першою для іспанців на домашній території майже за чотири роки. Після гри головний тренер сильно скаржився на той факт, що його команда припустилася помилок більше, ніж за всі ігри збірної Іспанії, якими він керував.

У першому колі команди розписали нічию та поділили очки, так що Енріке потрібно щось вигадувати в атаці, а також прибрати помилки в обороні. Судячи з нинішньої форми іспанців, зробити це буде не просто. Проте Іспанію ніколи, за жодних обставин, не можна списувати з рахунків, тому вони виходитимуть з єдиною метою — перемогти і довести, що поразка проти Швейцарії — була прикрою помилкою.

Якщо говорити про кадрові проблеми, то у португальців після дискваліфікації повернеться Канселу, але тепер Сантуш матиме складний вибір між ним і Далотом, який блиснув у матчі проти чехів.

У грі з чехами травмувався лідер португальців Кріштіану Роналду, якому жорстко розбили носа, хоча він і зміг дограти матч до кінця. Роналду вже відновив тренування, тому якщо він матиме гарне самопочуття, він зіграє, а якщо ні — його може замінити Жота.

В іспанців, швидше за все, повернуться на поле Даніель Карвахаль і Дієго Льоренте, яких Енріке приберіг для гри з Португалією — обидва ризикували пропустити заключну гру, якби отримали жовті картки.

Також має з'явитись Альваро Мората, якого не вистачало в атаці іспанців проти швейцарців. Якщо брати середню лінію, то тріо "блаугранас" може змінитися, тому що Енріке має ще Коке та Родрі.

Орієнтовні склади команд

Португалія: Патрісіу – Канселу, Діаш, Перейра, Далот – Фернандеш, Невеш, Карвалью – Бернарду Сілва, Леау, Роналду.

Іспанія: Сімон – Альба, Пау Торрес, Гарсія, Карвахаль – Педрі, Родрі, Коке – Ферран Торрес, Сарабія, Мората.