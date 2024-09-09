Ліга націй

Колишній гравець Манчестер Юнайтед у неділю забив португальцям.

Півзахисник Наполі Скотт Мактоміней вкотре відзначився в матчі за збірну Шотландії.

27-річний ексфутболіст Манчестер Юнайтед відкрив рахунок у поєдинку Ліги націй проти Португалії (1:2), вразивши ворота вже на 7-й хвилині.

Як зазначає журналіст Фабріціо Романо, для хавбека це вже десятий забитий м'яч в останніх 17 поєдинках шотландської національної команди.

Нагадаємо, Скотт Мактоміней перебрався з Манчестер Юнайтед до Наполі минулого місяця. Вартість трансферу склала 30,5 млн євро.