Нідерланди. Новина

Український нападник розпочав із перших хвилин перенесений матч проти НЕК.

У рамках перенесеного матчу 18-го туру чемпіонату Німеччини Утрехт на чужому полі зустрівся з Неймегеном.

Із перших хвилин на поле вийшов український нападник Артем Степанов, і вже на 45-й хвилині Артем відзначився асистом Гівая Зехіла.

Для 18-річного форварда це перший вихід у стартовому складі нідерландської команди, до складу якої він перейшов у зимове трансферне вікно.

Раніше Степанов уже встиг дебютувати за Утрехт, зігравши у двох поєдинках, однак в обох випадках з’являвся на полі з лави запасних.

Матч Неймеген — Утрехт розпочався 11 лютого о 22:00 за київським часом.