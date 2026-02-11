Іспанія

Попри публічну підтримку керівництва, напруга всередині команди зростає. Гравці скептично ставляться до методів наставника, а дисципліна у колективі поступово слабшає.

Ситуація навколо головного тренера мадридського Реала Альваро Арбелоа стає дедалі хиткішою. Як повідомляє авторитетне видання Sport.es, хоча офіційно клуб продовжує висловлювати повну довіру своєму колишньому захисникові, реальність за зачиненими дверима виглядає інакше.

За інформацією джерел, лідери роздягальні вершкових почали відкрито ставити під сумнів тактичні рішення та методи роботи Арбелоа. Те, що починалося як робочі дискусії, переростає у системну недовіру до тренерського штабу.

Керівництво Реала у своїх заявах акцентує на покращенні атмосфери в команді. Проте журналісти стверджують, що це покращення досягнуто шляхом поступок футболістам. Повідомляється, що інтенсивність тренувань було суттєво знижено, а жорсткі дисциплінарні рамки — послаблено. Все це зроблено, щоб задовольнити запити зіркового складу та уникнути відкритого конфлікту.

Експерти зазначають, що Арбелоа опинився у ситуації, яка є типовою для багатьох наставників Королівського клубу. Намагаючись догодити гравцям, тренер ризикує остаточно втратити важелі впливу. Його авторитет розмивається під тиском авторитетних футболістів, перетворюючи його з керманича на заручника роздягальні.

Під керівництвом нового наставника, Реал ще жодного разу не програвав у чемпіонаті, продовжуючи боротьбу за чемпіонство. Відстань від Барселони сягає одного пункта.