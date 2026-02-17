Нідерланди. Новина

Ван Персі організував тренування за межами Нідерландів через юридичні обмеження.

Головний тренер Феєнорд Робін ван Персі вжив нестандартних заходів, аби новачок команди Рахім Стерлінг зміг розпочати тренування. Через відсутність дозволу на роботу англієць наразі не має права займатися на клубній базі в Нідерландах та брати участь у матчах.

31-річний вінгер, який у січні залишив Челсі та приєднався до роттердамського клубу на правах вільного агента, поки що спостерігає за іграми з трибун. Зокрема, він був присутній на матчі Ередивізі проти Гоу Ехед Іглс, який Феєнорд виграв з рахунком 1:0.

Щоб допомогти гравцеві інтегруватися, ван Персі перевіз команду на короткий тренувальний збір до Бельгії, де Стерлінг може легально тренуватися.

"За кордоном це дозволено. Ми робимо це для нього, але я також хочу попрацювати над розвитком нашої команди. Ми можемо провести кілька гарних розмов і зробити щось цікаве разом. Він почне тренуватися у вівторок", — заявив наставник в коментарі виданню NOS.

Тренер також наголосив, що повернення Стерлінга до ігрової форми потребуватиме часу:



"Щотижня будемо оцінювати його готовність. Це займе певний період, і це логічно, адже він не грав шість місяців".

Останній офіційний матч англієць провів ще у травні 2025 року. Раніше він виступав за Манчестер Сіті та лондонський Челсі, а також захищав кольори збірної Англії.