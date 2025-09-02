Український форвард перейшов в Арку на правах оренди з Сандерленда.
Назарій Русин, ФК Арка
02 вересня 2025, 22:00
Український форвард Назарій Русин офіційно став гравцем Арки, яка вийшла до найвищого дивізіону Польщі за підсумками минулого сезону.
Як повідомляє пресслужба клубу з Гдині, 26-річний футболіст перейшов до команди на правах оренди з новоспеченого представника АПЛ Сандерленда.
Русин – вихованець київського Динамо, звідки неодноразово відправлявся в оренду до Зорі, Дніпра-1, Чорноморця та навіть польської Легії.
У вересні 2023 року нападник був придбаний Сандерлендом за 2,5 млн євро, однак у Чемпіоншипі за сезон відзначився лише двома голами та однією гольовою передачею у 29 матчах. Навесні цього року він виступав за хорватський Хайдук, де провів 16 поєдинків і зробив асист.
Арка Гдиня цього літа піднялася до польської Екстракляси та нині йде на 11-й позиції у турнірній таблиці, набравши 8 очок.