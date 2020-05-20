Португалия

Клубу не хватило одного очка для повышения в классе.

Футбольный клуб Ольяненсе возмущен решением Федерации футбола Португалии. Местные футбольные власти решили досрочно завершить первенства в низших дивизионах страны, однако, при этом изменив систему повышения и понижения в классе.

Ольяненсе находится в третьем дивизионе, который разбит на четыре подгруппы. Согласно регламенту, по две лучшие команды из каждой подгруппы должны были выйти в соответствующий плей-офф, где были бы разыграны две путевки во второй дивизион страны.

Из-за пандемии коронавируса сезон в третьем дивизионе так и не был доигран, а федерация отдала две путевки двум командам, которые из всех четырех подгрупп набрали наибольшее количество очков: Визела (1-я группа — 60 очков) и Арока (2-я группа — 58 очков). Лидеры 3-й группы (Праэнсе — 53 очка) и 4-й группы (Ольяненсе — 57 очков) остались вне игры. Также не у дел оказались, соответственно, команды, занимающие вторые места в каждой из подгрупп.

На фоне данного решения Португальской федерации футбола Ольяненсе обратился за справедливостью к Криштиану Роналду, дабы дать своему возмущению публичной огласки:

"Уважаемый Криштину Роналду, помогите нам добиться справедливости, ведь нам не хочется жить в атмосфере постоянного недоверия. Мы не стремились завоевывать очки любой ценой, делая акцент на стратегии и ротации. Мы сильно удивились, когда узнали, что наша федерация решила автоматически повысить в классе две команды, которые набрали максимальное количество очков. Мы до сих пор не понимаем, как федерация пошла на такой шаг, приняв такое решение".

"Все наши мечты, наша страсть и наша уверенность умерли. Криштиану, мы решили обратится к тебе еще и потому, что ты как никто лучше других знаешь, что без доверия к настоящему футболу, будет рождаться все меньше и меньше героев. А без героев будущее наших ребят будет намного хуже", — говорится в сообщении клуба на странице в Facebook.