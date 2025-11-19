Португалія

Вінгер Бенфіки і збірної Норвегії Андреас Шельдеруп засуджений на 14 днів умовно.

Вінгер лісабонської Бенфіки та збірної Норвегії Андреас Шельдеруп отримав 14 днів ув'язнення умовно за відправку відео сексуального характеру за участю неповнолітніх. Про це повідомляє VG.

Інцидент стався, коли футболісту було 19 років і він грав за Норшелланн у Данії. Відео тривалістю 27 секунд Шельдеруп надіслав у груповий чат із чотирьох друзів, а після усвідомлення незаконності матеріалу швидко видалив його.

За даними джерела, Шельдеруп визнав свою провину та пояснив у суді, що розповсюдження відео було необачним жартом, і ніякої мети сексуального характеру він не мав.

"Я отримав відео в Snapchat як невдалий жарт. А потім переслав його групі з чотирьох друзів і продовжив цей невдалий жарт. Коли я переслав відео, я досить швидко зрозумів, що це незаконно, тому я швидко видалив його в групі і на своєму телефоні. За скільки часу я це зробив? Протягом однієї хвилини", — заявив 21-річний Шельдеруп.

Суд Копенгагена врахував це зізнання, а також те, що відео не було створене ним самостійно, і виніс умовний вирок із випробувальним терміном на один рік без призначення громадських робіт.

Прокурор раніше просив призначити 20 днів тюремного ув’язнення, проте суддя Матіас Ейке вирішив пом’якшити покарання. Шельдеруп має право оскаржити вирок, однак його адвокат наразі не коментує можливу апеляцію.

Футболіст особисто вибачився перед громадськістю, друзями, сім’єю, клубом та вболівальниками за свою помилку, наголосивши, що повністю усвідомлює серйозність ситуації і готовий нести відповідальність.