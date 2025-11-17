Португалія

Український півзахисник відновлюється після незначної травми стегна та готується до гри з Атлетіку Португал.

Атакуючий півзахисник Георгій Судаков, який був відпущений зі збірної України через перевантаження м’язів лівого стегна, проходитиме оцінку у медичному відділі Бенфіки.

Як повідомляє A Bola, травма, за попередніми даними, не є серйозною, тому клуб сподівається, що 23-річний українець зможе взяти участь у матчі Кубка Португалії проти Атлетіку Португал у п’ятницю, 21 листопада.

У гіршому випадку Судаков буде готовий до поєдинку Ліги чемпіонів проти Аякса 25 листопада в Амстердамі.

Раніше він не брав участі у поразці України від Франції (0:4) у Парижі і пропустив вирішальний матч проти Ісландії у Варшаві, який завершився перемогою команди Сергія Реброва з рахунком 2:0.

У поточному сезоні у всіх турнірах Георгій Судаков забив 3 голи та віддав 3 асисти у 24 матчах у всіх турнірах.