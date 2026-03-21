Португалія

Бенфіка з українцями у складі розгромила Гімарайнш, зберігши шанси на чемпіонство (3:0)

Престіанні на 14-й хвилині влучним ударом відкрив рахунок у грі. На початку другого тайму Павлідіс подвоїв перевагу своєї команди. Автогол Бені на заключних хвилинах довів справу до розгрому.

У підсумку Бенфіка святкує впевнену перемогу. Орли після 27 турів посідають друге місце, маючи у своєму активі 65 пунктів. Спортінг, який іде 3-м із 62 балами, має дві гри в запасі. Лідер чемпіонату, Порту, зіграє свій матч завтра проти Браги. У підопічних Фаріолі наразі 69 очок.

Анатолій Трубін провів черговий сухий поєдинок та отримав оцінку 7.5. Георгій Судаков вперше за довгий час вийшов у стартовому складі, але зіграв невдало. Моурінью замінив півзахисника на 77-й хвилині. За свої дії українець отримав 6.4 бала.

Бенфіка - Гімарайнш 3:0

Голи: Престіанні 14, Павлідіс 55, Бені (аг) 74