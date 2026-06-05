Португалія

Екснаставник Фулгема вже узгодив контракт із португальським грандом.

Лісабонська Бенфіка досягла принципової угоди з Марку Сілвою, який стане новим головним тренером команди, замінивши на цій посаді Жозе Моурінью.

За інформацією джерел ESPN, Сілва, який цього тижня залишив лондонський Фулгем після п'яти років роботи, вже погодився на дворічний контракт із можливістю пролонгації ще на один сезон. Очікується, що офіційна заява від лісабонського клубу пролунає наступного тижня.

Затримка безпосередньо пов'язана з очікуванням результатів недільних президентських виборів у мадридському Реалі. Саме туди має відправитися Жозе Моурінью в разі переобрання Флорентіно Переса. Напередодні Бенфіка зробила офіційну заяву для фінансового регулятора Португалії.

Клуб підтвердив, що отримав повідомлення про наміри Переса повернути Моурінью на Сантьяго Бернабеу для його другого терміну на чолі вершкових. Перес раніше визначив 63-річного фахівця, який тренував Реал з 2010 по 2013 рік, головним кандидатом на те, щоб вивести мадридців із кризи після двох поспіль сезонів без великих трофеїв.

Проте цей трансфер не буде безкоштовним. Оскільки Моурінью приєднався до лісабонців лише у вересні минулого року, а його чинний контракт розрахований до червня 2027 року, мадридському гранду доведеться виплатити клаусулу в розмірі 15 мільйонів євро .

Під керівництвом Моурінью Бенфіка провела унікальний сезон у Прімейра-лізі без жодної поразки. Втім, через велику кількість нічиїх команда фінішувала лише на третьому місці, втративши путівку до наступного розіграшу Ліги чемпіонів.

Новий керманич орлів повертається на батьківщину з солідним багажем досвіду. Уродженець Лісабона раніше вже працював у Португалії з Ешторілом та Спортінгом. До списку його колишніх клубів також входять грецький Олімпіакос та низка англійських колективів: Галл Сіті, Вотфорд і Евертон.

Свій останній етап кар'єри Сілва провів у Фулгемі, де одразу в першому сезоні вивів команду до Прем'єр-ліги. Упродовж наступних чотирьох років він стабільно втримував лондонців у середині турнірної таблиці вищого дивізіону Англії. Рекордним став сезон 2024–2025 років, у якому Фулгем під керівництвом португальця здобув 54 очки — свій найвищий показник в історії виступів в АПЛ.