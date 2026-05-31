Португалія

Грецький захисник не зміг виправдати вкладені у нього 12,5 мільйонів євро у сезоні 2025/26.

Лісабонський Спортінг серйозно обмірковує майбутнє 24-річного грецького правого захисника Георгіоса Ваяннідіса. За інформацією авторитетного португальського видання A BOLA, керівництво клубу розчароване виступами гравця після його трансферу з Панатінаїкоса за 12,5 мільйонів євро напередодні сезону 2025/26.

Оскільки сезон для левів щойно завершився (леви посіли 2 місце), менеджмент та тренерський штаб наразі розглядають можливість віддати грека в оренду.

У клубі все ще бачать у Ваяннідіса якості, які можна розвивати, і сподіваються, що тимчасовий перехід допоможе йому отримати необхідний змагальний досвід, досягти тактичної зрілості та повернутися до команди готовим відповідати високим очікуванням.

Рішення про потенційну оренду безпосередньо пов'язане з кадровою ситуацією в захисті лісабонців. Беззаперечним першим номером на позицію правого фулбека залишається іспанець Іван Фреснеда. Він мав певний інтерес з боку клубів Англії, проте його трансфер, швидше за все, не відбудеться через фізичні проблеми — Фреснеда зазнав травми наприкінці кампанії, через що вибув з ладу на останні матчі сезону.

Якщо іспанець залишиться у команді, шанси Ваяннідіса на потрапляння до стартового складу стануть примарними. Крім того, ситуацію для грека додатково ускладнює інтеграція молодого таланта Сальвадора Блопи, який, як очікується, стане повноцінним гравцем основної обойми у наступному сезоні.

За ситуацією уважно стежить англійський Евертон, для якого 24-річний грек є довгостроковою трансферною ціллю. Наразі захисник вже отримав кілька цікавих пропозицій, які, зважаючи на щільну конкуренцію у Спортингу, можуть зрештою переконати його прийняти новий виклик та переїхати в інший чемпіонат для отримання регулярної ігрової практики.

У цій кампанії грецький правий захисник зіграв за Спортінг 32 поєдинків у всіх турнірах та віддав 4 результативні передачі. Контракт розрахований до літа 2030. Трансфермаркт оцінює гравця в 7.5 млн євро.

Нагадаємо, нещодавно Спортінг у фіналі Кубка Португалії сенсаційно програв команді з другого дивізіону.