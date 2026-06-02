Ісса Думбія, ФК Спортінг
02 червня 2026, 12:44
Півзахисник Венеції Ісса Думбія став гравцем лісабонського Спортінга. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Контракт з 22-річним італійцем з івуарійським корінням розрахований до літа 2031 року. Також в угоді прописано клаусулу у розмірі 80 мільйонів євро.
Раніше інсайдер Фабріціо Романо заявляв, що сума трансферу становитиме 26 мільйонів євро.
Минулого сезону Думбія провів 38 матчів, у яких забив десять голів та віддав п'ять гольових передач.
Раніше повідомлялося, що Спортінг планує віддати Ваяннідіса в оренду на тлі інтересу Евертона.