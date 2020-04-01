Испания

Тони Довале решил бороться с коронавирусом в родной стране.

Официальный сайт Спортинга из Канзас-Сити сообщает, что бывший полузащитник команды Тони Довале приостановил свою карьеру футболиста, чтобы стать фармацевтом в Испании.

На сегодняшний день 29-летний футболист имеет действующий контракт с тайским Нави. В январе вингер временно вернулся в родную страну, где стал свидетелем вспышки коронавируса.

Довале, который четыре года назад получил образование фармацевта, принял решение временно повесить бутсы на гвоздь, кинув все свои силы на преодоление пандемии.

Хавбек известен своими выступлениями за Сельту, Леганес, Спортинг Канзас-Сити, Луго и Райо Вальекано.

Ранее сообщалось, что футболисты Сельты просят наказать своего одноклубника за нарушение карантина.