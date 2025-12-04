Іспанія

"Вершкові" розбили Атлетік на Сан-Мамес.

Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо висловився про перемогу на баскським Атлетіком (3:0) в рамках 19 туру Ла Ліги. Його слова наводить Marca.

«Це був важливий матч. Ми хотіли перервати серію нічиїх у Ла Лізі. Ми приїхали з необхідною підготовкою та холоднокровністю.

Команда провела дуже цілісний матч. Це наша найдосконаліша гра, та ще й на такому вибагливому стадіоні. Тепер нам треба продовжувати так само.

Кіліан у чудовій формі, добре рухається та відмінно взаємодіє з Вінісіусом.

Команда вийшла грати на перемогу з перших хвилин. Це був важливий момент, щоб повернутися до перемог у гостях, а в неділю ми знову зіграємо вдома.

Гра команди, колективний рівень, те, як ми контролювали гру. Все було на найвищому рівні. Після нічиєї у Жироні це був важливий момент, і тепер нам треба зосередитись на Сельті. Розклад настільки щільний, що не дозволяє думати про щось інше», – сказав Алонсо.