"Вершкові" розбили Атлетік на Сан-Мамес.
Хабі Алонсо, Getty images
04 грудня 2025, 13:52
Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо висловився про перемогу на баскським Атлетіком (3:0) в рамках 19 туру Ла Ліги. Його слова наводить Marca.
«Це був важливий матч. Ми хотіли перервати серію нічиїх у Ла Лізі. Ми приїхали з необхідною підготовкою та холоднокровністю.
Команда провела дуже цілісний матч. Це наша найдосконаліша гра, та ще й на такому вибагливому стадіоні. Тепер нам треба продовжувати так само.
Кіліан у чудовій формі, добре рухається та відмінно взаємодіє з Вінісіусом.
Команда вийшла грати на перемогу з перших хвилин. Це був важливий момент, щоб повернутися до перемог у гостях, а в неділю ми знову зіграємо вдома.
Гра команди, колективний рівень, те, як ми контролювали гру. Все було на найвищому рівні. Після нічиєї у Жироні це був важливий момент, і тепер нам треба зосередитись на Сельті. Розклад настільки щільний, що не дозволяє думати про щось інше», – сказав Алонсо.