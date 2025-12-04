Польський форвард Барселони випередив норвезьку зірку Манчестер Сіті за голами з гри за останні десять років.
Голанд та Левандовські, Getty Images
04 грудня 2025, 14:56
Форвард Барселони Роберт Левандовські став лідером рейтингу найрезультативніших гравців топ-5 європейських ліг за останнє десятиліття без урахування забитих пенальті, повідомляє StatMuse.
Поляк має у своєму активі 144 голи з гри. На другому місці – нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд, який відзначився 137 разів. Третю позицію займає форвард Реала Кіліан Мбаппе, у якого 133 забиті м’ячі. Четвертим іде нападник Баварії Гаррі Кейн зі 122 голами.
Статистики підкреслюють, що окрім цих чотирьох футболістів, ніхто за останнє десятиліття не зумів подолати позначку у 99 голів у топ-5 лігах Європи без пенальті.
Раніше повідомлялося, що Левандовські відмовився від переходу до Фенербахче.