Іспанський фахівець поділився своїми думками після гри з Оренсе.

Головний тренер Жирони Мічел прокоментував поразку своєї команди у матчі Кубку Іспанії проти Оренсе (1:2), який виступає у третьому дивізіоні країни.

"Я не злий через матч. Команда боролася, а Оренсе був краще у перші 15-20 хвилин другого тайму – і все. Можна бути більш, або менш влучним, але команда не дозволила себе обіграти. Гравці віддали 100% – і це для мене важливо.

У цьому турнірі все дуже вирівнюється. Команда добре боролася. Перший епізод матчу– це перехоплення, яке вони зробили. Ми намагалися розіграти, вони відібрали м’яч, кутовий – і гол. Але після цього, вважаю, перший тайм був за нами. Потім у другому таймі ми справді провели дуже погані 15 хвилин, бо почали грати назад, а вони пішли вперед. Замість того, щоб грати на їхній половині, ми грали на своїй, а з таким станом поля ми не могли дозволити собі зайві передачі назад і не змогли вийти з під їхнього пресингу.

Арнау та Браян мали бути з нами, але вони не змогли поїхати. У нас дуже складна ситуація – мало варіантів, адже на лаві було небагато гравців, щоб змінити хід гри", — наводить слова Мічела Mundo Deportivo.

Свій наступний матч Жирона, яка посідає 18 місце в іспанській Ла Лізі, проведе проти Ельче — гра запланована на 7 грудня.