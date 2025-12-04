Іспанія

Досвідчений бельгієць хоче бачити прогрес в діях команди.

Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа висловився про поточну ігрову форму своєї команди. Цитує бельгійця Football España.

«У першому таймі матчу з Жироною (1:1) ми не виклалися на повну. Потрібно розуміти, що сьогодні, якщо ти не граєш на 100%, то можеш зазнати поразки.

Ми самі собі сказали, що нам треба перестати говорити і почати діяти. Ми можемо грати краще проти команд, котрі сидять в обороні. Потрібно продовжувати працювати і вірити в себе», — заявив Куртуа.