Іспанія

Голкіпер Реала прокоментував перемогу над Атлетіком.

Мадридський Реал напередодні здолав баскський Атлетік у гостьовому матчі 19 туру іспанської Ла Ліги.

Атлетік — Реал 0:3 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Після завершення гри воротар "галактікос" Тібо Куртуа прокоментував виступ власної команди.

"У першому таймі в Жироні ми не викладались належним чином, і ми повинні були розуміти, що сьогодні, якщо ти не зіграєш на всі 100%, тебе можуть легко перемогти.

Ми сказали, що нам потрібно перестати говорити та почати діяти. Інакше буде складна гра. Атлетік грає з високою лінією захисту, і дає більше простору на власній половині. Нам значно важче грати проти Жирони чи Ельче, коли вони захищаються. Ми можемо покращити гру проти глибоких ліній захисту. Це була хороша командна гра. Ми повинні продовжувати працювати та вірити.

Зрештою, ми команда, у кожного на полі є своя роль. Усі зіграли чудову гру. Усі хочуть зробити свій внесок до успіху команди.

Я задоволений своїми сейвами сьогодні, особливо другим. Це гарний момент для воротаря. Я добре закривав простір і тримав ситуацію під контролем. Із точки зору воротаря, це був гарний момент.

Мбаппе? Краще грати з ним у команді, ніж проти нього. Ані в кого в світі немає таких вибухових ривків, як у нього. Зараз його неможливо зупинити. Під час матчів я часто кажу собі: "Як мені пощастило грати з ним пліч-о-пліч". Нам подобається його гра та його внесок до успіхів команди, бо він також створює простір для решти атаки.

Рюдігер? Він чудовий захисник, але грав на межі своїх можливостей минулого сезону. Проте коли він у формі, він чудовий центральний захисник. Нам пощастило, що він у нас є. Як і Гюйсен, Мілітао та Асенсіо.

Хабі Алонсо? Я думаю, що в нас завжди були гарні відносини з ним. Зрештою, ми в Реалі, тому будь-який маленький жест множиться в 10 разів, а всі ми люди. Іноді напруженість висока, але я не думаю, що між командою та менеджером була якась проблема.

Ми почали дуже добре. У стосунках поміж людьми завжди бувають кращі чи гірші моменти, але я не думаю, що якийсь гравець відчував, що він йому не подобається, і у нас завжди все гаразд.

Я не думаю, що коли-небудь була проблема, зовні завжди є шум, але всередині ми цього не помічаємо. Зовні багато розмов, тоді як, можливо, усередині це не так, але ми не можемо вийти і все заперечувати", — заявив бельгійський виконавець.

Наступний матч мадридський Реал проведе вдома проти Сельти з Віго.