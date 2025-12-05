Президент каталонського клубу оголосив про майбутнє продовження угоди з центральним захисником.
Ерік Гарсія, Getty Images
05 грудня 2025, 10:30
Президент Барселони Жоан Лапорта підтвердив, що центральний захисник Ерік Гарсія незабаром продовжить контракт із клубом.
"Ерік Гарсія підпише новий контракт наступного тижня" — цитує слова Лапорти журналіст Фабріціо Романо.
Як зазначалося раніше, нова угода 24-річного іспанського захисника буде розрахована на п’ять років.
Гарсія приєднався до Барселони влітку 2021 року та провів за клуб 135 матчів, у яких забив 7 голів і віддав 6 асистів. Чинний контракт футболіста завершується в червні 2026 року.
У поточному сезоні Ерік Гарсія провів за "блаугранас" 20 матчів, в яких забив один гол та віддав один асист.