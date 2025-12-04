Іспанія

На рахунку французького форварда 55 голів за один календарний рік.

Мадридський Реал у матчі 19 туру іспанської Ла Ліги в гостях розібрався з Атлетіком (3:1).

У цьому матчі оформленим дублем відзначився нападник "вершкових" Кіліан Мбаппе, для якого це були 54 та 55 голів за поточний календарний рік.

Таким чином, 26-річний француз став лише другим гравцем в історії мадридського клубу, який зміг забити 55 голів та більше за один календарний рік.

Першим, хто підкорив подібне досягнення, став Кріштіану Роналду, якому належить рекорд — 59 голів.

Додамо, що до кінця 2025 року Реал проведе чотири зустрічі, тому Мбаппе має всі шанси перебити рекорд португальця. Реал зустрінеться з Сельтою, Манчестер Сіті, Алавесом та Севільєю.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Атлетік – Реал Мадрид.