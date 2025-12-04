Іспанія

Ексфутболіст оцінив останні виступи клубу.

У нещодавньому інтерв’ю колишній французький опорний півзахисник каталонської Барселони Еммануель Петі поділився своїми враженнями від виступів команди Ганса-Дітера Фліка в поточному сезоні та прогнозами щодо трофейної частини кампанії для клубу.

"Барселона сьогодні як казино: усі ставки зроблені на Ламіна Ямаля. Але Ламін Ямаль не може виграти Лігу чемпіонів самостійно. Із усією повагою, Мессі не зміг би зробити це без Хаві, Іньєсти та Пуйоля.

Проте Барселона сьогодні має покладатися на нього. У них є якісні гравці, але немає зірок світового класу, таких як Ліонель Мессі.

Ми бачили це проти Інтера. Як узагалі можна пропустити сім голів у півфіналі Ліги чемпіонів?

Нині ж Барса може змагатися за Ла Лігу, але ні за Лігу чемпіонів. Ні в якому разі. Хтось думає, що вони можуть виграти цей титул із таким захистом? Це просто неможливо", — заявив колишній французький виконавець.

Нагадаємо, що за Барселону Петі провів 38 матчів та забив один гол.