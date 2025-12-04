Іспанія

Обидва футболісти будуть готові допомогти команді у найближчому матчі.

Півзахисники Барселони Френкі де Йонг та Фермін Лопес відновилися після травм. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Обидва футболісти вже тренувалися у загальній групі команди Ганса-Дітера Фліка, тому вони мають бути готові допомогти "блаугранас" у найближчій грі.

Нагадаємо, 28-річний нідерландець пропустив минулий матч Барселони проти Атлетіко (3:1) через застуду, а 22-річний іспанець не був на полі з кінця листопада, пропустивши два останні матчі команди.

Цього сезону де Йонг провів 15 матчів, у яких відзначився двома асистами. На рахунку Ферміна 13 поєдинків, сім голів та чотири гольові передачі.

Свій наступний матч Барселона, яка лідирує у Ла Лізі, проведе проти Бетіса – гра відбудеться 6 грудня.