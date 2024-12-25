Іспанія

Французький форвард впевнений, що зможе виправдати своє підписання.

Зірковий нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе відповів на питання щодо того, що він наразі не дуже виправдовує своє підписання у літнє трансферне вікно.

"Ніхто в Реалі ніколи не пошкодує про мій трансфер.

Я хочу вигравати титули в 2025 році, це моя місія", — цитує слова Кіліана Мбаппе Marca.

У поточному сезоні Кіліан Мбаппе провів за Реал Мадрид 23 матчі, в яких він забив 13 голів та віддав 3 асисти.