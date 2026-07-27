Іспанія

Легендарний форвард проведе десятий сезон у складі клубу.

Жирона на своєму офіційному сайті оголосила про продовження контракту з нападником Крістіаном Стуані.

Нова угода з 39-річним уругвайцем розрахована до літа 2027 року.

Крістіан є легендою каталонського клубу і для нього це буде десятий сезон у команді, яка за підсумками минулої кампанії вилетіла до Сегунди. Він є найкращим бомбардиром клубу — на його рахунку 148 голів за 312 матчів.

Минулого сезону Стуані провів 22 матчі, в яких забив шість голів.

Для Жирони, у складі якої виступають кілька українців – Віктор Циганков, Владислав Ванат, Владислав Крапивцов та Олександр Пищур, новий сезон розпочнеться з матчу проти Леганеса – гра запланована на 16 серпня.