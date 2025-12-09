Захисник Барселони Рональд Араухо відвідує священні для християн місця.
Рональд Араухо, Getty Images
09 грудня 2025, 16:59
Рональд Араухо, який зіткнувся з психологічними проблемами, вирушив до Ізраїлю, щоб відвідати святі для християн місця.
26-річний захисник раніше попросив клуб дати йому час на відновлення душевної рівноваги. Повідомлялося, що Араухо переніс кілька нападів підвищеної тривоги та емоційно спустошений.
Уругваєць вирішив знайти допомогу у духовності та вирушив до Єрусалиму. Він відвідає місця, священні для християн, де, згідно з Біблією, Ісус Христос провів свої останні дні.
