Захисник Барселони Рональд Араухо відвідує священні для християн місця.

Рональд Араухо, який зіткнувся з психологічними проблемами, вирушив до Ізраїлю, щоб відвідати святі для християн місця.

26-річний захисник раніше попросив клуб дати йому час на відновлення душевної рівноваги. Повідомлялося, що Араухо переніс кілька нападів підвищеної тривоги та емоційно спустошений.

Уругваєць вирішив знайти допомогу у духовності та вирушив до Єрусалиму. Він відвідає місця, священні для християн, де, згідно з Біблією, Ісус Христос провів свої останні дні.

