Іспанія

Уругвайський захисник переживає стрес після вилучення в Лізі чемпіонів і тимчасово не готовий повернутися на поле.

Капітан Барселони Рональд Араухо звернувся до клубу з проханням надати йому час для психологічного відновлення. За інформацією Mundo Deportivo, захисник перебуває у складному емоційному стані ще до матчу з Челсі, а вилучення у грі Ліги чемпіонів лише погіршило ситуацію.

У поєдинку п'ятого туру загального етапу ЛЧ Барса поступилася лондонцям 0:3, а Араухо отримав червону картку. Після цього він пропустив матч Ла Ліги проти Алавеса, що офіційно пояснили кишковою інфекцією.

Головний тренер каталонців Ганс-Дітер Флік заявив, що уругваєць не готовий зіграти і в найближчому матчі проти Атлетіко.

За даними джерела, футболіст сам попросив про коротку паузу, оскільки вважає, що це найкращий вихід із ситуації. Клуб погодився піти йому назустріч.

Точні терміни повернення Араухо поки не встановлені. Найближчий час захисник проведе поруч із родиною, командними партнерами та агентами, які знають про його стан та вже висловили підтримку.

