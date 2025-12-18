Іспанія

Голкіпер Реала відзначив дебютну капітанську гру та вирішальний сейв на останній хвилині матчу проти Талавери у Кубку Іспанії.

Голкіпер Реала Андрій Лунін прокоментував перемогу над Талаверою у Кубку Іспанії (3:2) та свій дебют з капітанською пов’язкою.

"Було важливо пройти в наступний раунд, тому що Кубок — це щось інше, і це завжди складні ігри. Я хотів би зберегти ворота на нуль, але ми вже в 1/8 фіналу, і нам потрібно продовжувати боротьбу за Кубок", – сказав Лунін для Realmadrid TV.

Воротар додав про капітанство:



"Враховуючи, що половина команди не грала, мене призначили капітаном, але бути капітаном Реала — це завжди джерело гордості. За лаштунками вкладено багато важкої праці та часу. Я вдячний своїм товаришам по команді та всьому клубу, які допомогли мені потрапити сюди".

Лунін також відзначив молодих дебютантів:



"Я хотів би привітати їх з дебютом. Вони чудово попрацювали, були спокійними та впевненими в собі. Вони грали сьогодні завдяки чудовій роботі, яку виконують вже давно, як за Кастілью, так і на тренуваннях основної команди".

Про атмосферу матчу та вболівальників Талавери Лунін зазначив:



"Це одна з причин, чому я кажу, що Кубок відрізняється. Ми бачимо, як їхні вболівальники виходять на поле, радість на їхніх обличчях. Це прекрасний день, свято для них. Чудово бути залученими до таких ігор".

Матч Талавера – Реал завершився з рахунком 2:3, і команда Андрія Луніна пройшла у 1/8 фіналу Кубка Іспанії.

Свій наступний матч Реал Мадрид проведе 20 грудня проти Севільї.