Зібрали купу трофеїв за 2025 рік.
Getty Images
18 грудня 2025, 12:33
Французький Парі Сен-Жермен напередодні здобув перемогу над бразильським Фламенгу у фінальному матчі Міжконтинентального кубка ФІФА в серії пенальті.
ПСЖ — Фламенгу 1:1 (2:1 — пен.) Відео голів та огляд матчу 17.12.2025
Таким чином команда Луїса Енріке здобула за 2025 календарний рік уже шостий трофей, до цього вигравши чемпіонат, Кубок та Суперкубок Франції, Лігу чемпіонів, а також Суперкубок УЄФА.
Подібне досягнення у футболі не є унікальним, проте залишається дуже рідкісним — лише чотирьом клубам удавалось повторити подібне.
Ідеться про власне Фламенгу, а також каталонську Барселону та мюнхенську Баварію.
До речі, 2026 рік ПСЖ також може розпочати із здобуття трофею, якщо обіграє Марсель у матчі за Суперкубок Франції.