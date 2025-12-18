Інше

Зібрали купу трофеїв за 2025 рік.

Французький Парі Сен-Жермен напередодні здобув перемогу над бразильським Фламенгу у фінальному матчі Міжконтинентального кубка ФІФА в серії пенальті.

ПСЖ — Фламенгу 1:1 (2:1 — пен.) Відео голів та огляд матчу 17.12.2025

Таким чином команда Луїса Енріке здобула за 2025 календарний рік уже шостий трофей, до цього вигравши чемпіонат, Кубок та Суперкубок Франції, Лігу чемпіонів, а також Суперкубок УЄФА.

Подібне досягнення у футболі не є унікальним, проте залишається дуже рідкісним — лише чотирьом клубам удавалось повторити подібне.

Ідеться про власне Фламенгу, а також каталонську Барселону та мюнхенську Баварію.

До речі, 2026 рік ПСЖ також може розпочати із здобуття трофею, якщо обіграє Марсель у матчі за Суперкубок Франції.