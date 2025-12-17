Жирона готова орендувати аргентинського півзахисника.
Клаудіо Ечеверрі, getty images
17 грудня 2025, 17:28
Каталонська Жирона розпочала переговори щодо оренди півзахисника Манчестер Сіті Клаудіо Ечеверрі. Про це повідомляють журналісти Фабріціо Романо та Ніл Сола. Також інтерес до 19-річного аргентинця проявляє Рівер Плейт.
Права на футболіста належать Манчестер Сіті, однак першу частину сезону Ечеверрі проводить на правах оренди в Баєрі. У Леверкузені хавбек не отримує стабільної ігрової практики, тому англійський клуб розглядає варіант дострокової зміни команди для свого гравця. Раніше повідомлялося, що головний тренер "містян" Пеп Гвардіола незадоволений ситуацією аргентинця та допускає розірвання орендної угоди з німецьким клубом.
У поточному сезоні Ечеверрі провів 11 матчів за Баєр у всіх турнірах, відзначившись однією результативною передачею.
Наразі Жирона посідає 18-те місце в турнірній таблиці Прімери, маючи 15 очок, тоді як Баєр йде четвертим у Бундеслізі.