Іспанія

Жирона готова орендувати аргентинського півзахисника.

Каталонська Жирона розпочала переговори щодо оренди півзахисника Манчестер Сіті Клаудіо Ечеверрі. Про це повідомляють журналісти Фабріціо Романо та Ніл Сола. Також інтерес до 19-річного аргентинця проявляє Рівер Плейт.

🚨🇦🇷 Claudio Echeverri, open to leaving Bayer Leverkusen in January for a new chapter as he’s not playing as planned.



After River Plate, also Girona opened talks to try sign Echeverri on loan from Man City as @Nilsola10 reports. pic.twitter.com/Gjsz2RYIqH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 17, 2025

Права на футболіста належать Манчестер Сіті, однак першу частину сезону Ечеверрі проводить на правах оренди в Баєрі. У Леверкузені хавбек не отримує стабільної ігрової практики, тому англійський клуб розглядає варіант дострокової зміни команди для свого гравця. Раніше повідомлялося, що головний тренер "містян" Пеп Гвардіола незадоволений ситуацією аргентинця та допускає розірвання орендної угоди з німецьким клубом.

У поточному сезоні Ечеверрі провів 11 матчів за Баєр у всіх турнірах, відзначившись однією результативною передачею.

Наразі Жирона посідає 18-те місце в турнірній таблиці Прімери, маючи 15 очок, тоді як Баєр йде четвертим у Бундеслізі.