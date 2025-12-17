Іспанія

Головний тренер мадридського Реала закликав команду бути пильною перед матчем проти Талавери.

Керманич мадридського Реала Хабі Алонсо поділився очікуваннями від майбутньої зустрічі в межах 1/16 фіналу Кубка Іспанії. Вже сьогодні, 17 грудня, "вершкові" завітають у гості до скромної Талавери. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

"Ми знаємо, що Кубок — це особливе змагання. Він дає можливість зіграти проти команд, із якими ви ніколи не зустрічалися раніше. Але це також турнір, де трапляються великі сюрпризи, тому ми підходимо до цієї гри з належною повагою та підготовкою. Сподіваємося, ми досягнемо своєї мети, ми готові", — наводить слова тренера офіційний сайт клубу.

Хабі Алонсо також підкреслив специфіку таких поєдинків: "У цей день потрібно готуватися не лише тактично чи фізично, а й ментально. Умови дещо відрізняються від тих, у яких ми звикли грати зазвичай".

Наразі Талавера виступає у третьому за силою дивізіоні Іспанії, де посідає передостаннє місце у своїй підгрупі. Попри статус суперника, мадридці планують виставити збалансований склад, аби уникнути сенсацій.