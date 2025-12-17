Іспанія

Португальський форвард дортмундської Боруссії може змінити Бундеслігу на Ла Лігу вже у січні.

Перемовини між оточенням нападника Боруссії Дортмунд Фабіу Сілви та іспанським Бетісом перебувають на просунутій стадії.

Згідно з інформацією джерела, андалузці намагаються домовитися про оренду 23-річного португальця в зимове трансферне вікно з подальшим правом викупу. Керівництво "джмелів" не проти такого розвитку подій, хоча кілька деталей майбутньої угоди все ще потребують узгодження. Сам гравець схвально ставиться до перспективи виступів у чемпіонаті Іспанії.

Тривалий час на Фабіу Сілву претендувала італійська Рома, проте наразі шанси "вовків" на підписання форварда оцінюються як мізерні.

У поточному сезоні нападник провів на полі 15 матчів (загалом 348 хвилин), у яких встиг забити один гол та віддати три гольові передачі. Ринкова вартість футболіста складає близько 28 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що форвард Боруссії Дортмунд може перебратися до Серії А.