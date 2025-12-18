Інше

Кращий голкіпер року MLS 2025 стане поповненням чемпіонів.

Інтер Маямі готується укласти гучний трансфер на міжсезонні: клуб наближається до підписання контракту з воротарем Міннесота Юнайтед та збірної Канади Дейном Сент-Клером.

28-річний голкіпер, який став вільним агентом після закінчення контракту з Міннесотою, виграв титул "Воротар року MLS" у 2025 році. У минулому сезоні він 10 разів зберігав свої ворота на нуль, пропустив 30 голів у 30 матчах, допоміг команді вийти до півфіналу плейоф і здобути четверте місце в Західній конференції.

Сент-Клер провів майже 200 матчів за Міннесота Юнайтед, став лідером клубу та регулярно входив до стартового складу з 2020 року. Його досвід на міжнародній арені включає 18 матчів за збірну Канади, де він претендує на місце №1 на чемпіонаті світу 2026 року.

У Маямі воротарська позиція була проблемною протягом сезону, після того як колишній стартовий голкіпер Рокко Ріос Ново залишив клуб.

Очікується, що офіційне оголошення про трансфер відбудеться найближчим часом.

Нагадаємо, вчора Інтер Маямі офіційно повідомило про продовження контракту з Суаресом до кінця 2026 року.