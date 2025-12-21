Іспанія

Каталонський клуб випереджає конкурентів у боротьбі за 15-річного вінгера Аджая Тавареса.

Барселона близька до підписання перспективного нападника Норвіча Аджая Тавареса. Каталонці планують оформити перехід 15-річного футболіста найближчим часом, запропонувавши гравцю та його оточенню найкращі умови серед усіх претендентів.

Інтерес до юного англійця також проявляли кілька європейських клубів, зокрема РБ Лейпциг та дортмундська Боруссія. Втім, саме іспанський гранд зумів переконати сторону футболіста у привабливості свого проєкту.

Таварес виступає на позиції лівого вінгера за команду Норвіча U-18. За основний склад «канарок» він поки не дебютував в офіційних матчах, однак у липні отримав ігрову практику в товариському поєдинку проти нідерландського Волендама під час передсезонної підготовки.

На міжнародному рівні нападник захищає кольори збірної Англії U-17. У її складі він зіграв чотири матчі, поки що не відзначившись результативними діями.