Неймару слід спочатку потрапити до складу "Селесао".

Зірковий нападник Сантоса Неймар пообіцяв забити в фіналі майбутнього чемпіонату світу-2026. Цитує бразильця Фабріціо Романо.

«Ми зробимо все можливе та неможливе, щоб привезти кубок світу до Бразилії. У липні ви можете спитати мене про кубок. Гей, Анчелотті, допоможи нам!

Якщо ми дійдемо до фіналу… Я обіцяю, що заб'ю гол», – заявив Неймар.

Востаннє Неймар викликався до лав національної збірної Бразилії у 2023 році.