Іспанія

Рада директорів запустить виборчий процес, а Рафа Юсте тимчасово очолить клуб до кінця сезону.

Рада директорів Барселони проведе засідання у понеділок, 9 лютого, на якому буде офіційно оголошено старт виборчого процесу та прийнято відставку членів правління, які планують брати участь у виборчій кампанії в списку Жоана Лапорти. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Згідно зі статутом клубу, для того щоб Барселона могла продовжувати поточне управління без створення тимчасової керівної комісії, у складі правління має залишитися щонайменше третина його нинішніх членів — тобто шість осіб. Це дозволить чинній раді працювати до завершення поточного мандату.

Очікується, що обов’язки президента клубу до 30 червня виконуватиме перший віцепрезидент Рафа Юсте. Разом із ним у правлінні мають залишитися щонайменше Жозеп Кубельс, Ферран Оліве, Мікель Кампс, Шав’є Барбані та Анхель Руїдальбас. Остаточні деталі цього плану будуть узгоджені під час засідання.

Не виключено, що в раді залишаться й інші директори, а також можливі індивідуальні рішення не входити до нового складу правління після 30 червня. Водночас статути дозволяють нинішнім членам ради, які залишаться після 9 лютого, приєднатися до нової дирекції Лапорти з 1 липня у разі його перемоги. Склад правління має налічувати від 14 до 21 особи.

Починаючи з понеділка, Барселона офіційно запустить виборчий процес: будуть сформовані Виборча рада та Виборчий стіл. Після затвердження виборчого списку прекандидати зможуть розпочати збір підписів. Як зазначає Mundo Deportivo, чинні директори вирішили піти у відставку до початку кампанії, вважаючи це більш коректним та прозорим кроком.